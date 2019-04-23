هيئة الأرصاد: حالة مطرية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك حالة مطرية متوقعة منذ نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، تتأثر بها معظم مناطق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إلى أنه سيتم تفصيل هذه الحالة المناخية في وقت لاحق، مُطالبةً بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة وتطبيق أرصاد ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غدٍ الثلاثاء- استمرار نشاط الرياح السطحية المثير للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ستتأثر بنشاط الرياح السطحية المثير للأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، والطائف».

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فأوضحت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.