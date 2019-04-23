الاتحاد العالمي للشعراء يُكرم الأمير نواف بن فيصل ويمنحه العضوية الشرفية

كرَّم الاتحاد العالمي للشعراء، مساء اليوم الاثنين، الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، ومنحَه العضوية الشرفية للاتحاد؛ وذلك خلال مؤتمره التاسع في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نخبة من الشعراء والأدباء والمثقفين.

وعرض المؤتمر فيلمًا عن منجزات الاتحاد خلال السنوات العشر الماضية، ثم ألقى رئيس الاتحاد عبدالله الخشرمي، كلمة الاتحاد. وعقب ذلك تم عرض معلقة السلام، وعرض وتوقيع وثيقة الاتحاد العالمي للشعراء من قبل ضيف شرف المؤتمر ونخبة من الشعراء والمبدعين.

وبعد ذلك، عُرض فيلم عن ضيف الشرف الشاعر المُكرم الأمير نواف بن فيصل بن فهد، عقب ذلك تسلم الأمير نواف بن فيصل الدرع التكريمية من رئيس الاتحاد.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد الأمير نواف بن فيصل بن فهد، عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بالإمارات على مستوى القيادة والشعب، الراسخة منذ القدم، التي يؤكدها التقارب والتلاحم الملموس.

وتابع: «خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ خليفة بن زايد، وولي عهده الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد؛ يبذلون الكثير من أجل نماء وارتقاء البلدين والشعبين الشقيقين».

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وقال الأمير نواف بن فيصل: «أدين بالفضل -بعد الله سبحانه- لوالدي المغفور له الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الذي كان حريصًا منذ صغري على تربيتي على حب الاطلاع والقراءة، وعلى حضوري في مجلسه، الذي دائمًا ما اكتظ بالأدباء والمثقفين، وكذلك أساتذتي وكل من علمني وأرشدني إلى حب هذا المجال الأدبي».

وأكد أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد بن سلمان تحمل الكثير من الاستراتيجيات للارتقاء في شتى مجالات الحياة، ومنها الأدب والثقافة والشعر، بما يخدم جميع الأدباء والمثقفين والفنانين، ويرتقي بآمالهم وطموحاتهم.

وأعرب الأمير نواف بن فيصل عن شكره الاتحاد العالمي للشعراء، ورئيسه الدكتور عبدالله الخشرمي، والقائمين عليه؛ على دعوتهم إلى حضور المؤتمر، وعلى التكريم، متمنيًا لهم التوفيق.

ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العالمي للشعراء الدكتور عبدالله الخشرمي؛ أن الاتحاد -ممثلًا في أعضائه، وعقب التشاور مع عدد من المثقفين والشعراء والأدباء أثناء عملية اختيار ضيف الشرف لتكريمه خاصةً أن المؤتمر يحمل عنوان الإنسانية- اختار الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد؛ لإنسانيته وملامسة الكثير من أشعاره للوجدان والإنسانية.

وأكد الخشرمي أن الاتحاد -ومن خلال وثيقته التي وقع عليها الأمير نواف بن فيصل اليوم، كشاعر، والتي تحمل توقيع العديد من شعراء العالم- يحمل رسالة لنبذ كافة أشكال التطرُّف والتشدد والإرهاب بكل صوره، مؤكدين كشعراء ونقاد وأصدقاء للشعر أنه يحمل مشعل التنوير والسلام.