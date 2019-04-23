سفارة المملكة لدى الفلبين: جميع السعوديين بخير ولا بلاغات عن إصابات أو أضرار

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، اليوم الاثنين، أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أذى جراء الزلزال الذي ضرب عدد من المدن اليوم الإثنين.

وذكرت سفارة الرياض لدى مانيلا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنها «لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال».

ووجهت سفارة السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الاثنين، تحذيرًا للمواطنين المتواجدين هناك، بأخذ الحيطة، عقب زلزال ضرب عدة مدن.

وقالت السفارة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- «أخي المواطن/ أختي المواطنة.. تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في الفلبين أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية، بشأن الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين».

وأشارت السفارة، إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل على جوال رقم: (00639178946464).

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يذكر أن زلزالًا ضرب الفلبين اليوم الاثنين، بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر؛ حيث اهتزت مباني العاصمة مانيلا.

وأوضح المعهد الأمريكي للجيولوجيا، أن الزلزال كان مركزه بالقرب من بلدة جوتاد بجزيرة لوزون، ووقع على بعد 60 كيلومترًا شمال غربي مانيلا، وعلى عمق 40 كيلومترًا.

وأوضح شهود عيان، أن مباني إدارية كانت تهتز في حي المال بالعاصمة مانيلا، في الوقت الذي تم فيه إخلاء مبانٍ ومكاتب في وسط مانيلا عقب الزلزال، ولم ترد تقارير بعد حول سقوط ضحايا أو مصابين، وفقًا لـ«رويترز وفرانس برس».

من جانبه، قال رئيس معهد الزلازل والبراكين في الفلبين، ريناتو سوليدوم، إن الزلزال، الذي كان سببه صدع محلي، لم يكن قويًّا بما يكفي لإحداث تسونامي أو التسبب في أضرار واسعة النطاق.

بينما ذكر بعض المسؤولين، بوقوع أضرار لحقت بالكنيسة في مقاطعة بامبانغا الشمالية، موضحين أن الصخور تدحرجت على أحد الجبال، ما أغلق الطريق السريع.

وتتعرض الفلبين للزلازل بشكل مستمر؛ بسبب وقوعها على حزام النار الذي يمتد من اليابان مرورًا بجنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.