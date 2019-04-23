السعودية تشارك في اجتماع المنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بالكويت

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بوفد يرأسه رئيسها الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، في اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني للدورة الـ٤٣ للمنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، المقامة بالكويت خلال الفترة ٢١-٢٣ أبريل الجاري.

كما تشارك الهيئة في أعمال الدورة الـ(44) للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، التي تستضيفها الكويت تحت شعار «مبادئنا تجمعنا»، بحضور أمناء ورؤساء الجمعيات الوطنية والأعضاء، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأعضاء من المنظمات الدولية، والمراقبين من الهيئات والجهات العاملة في الحقل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

وبدأت أعمال الدورة بكلمة لرئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، رحب فيها بالحضور ورؤساء وأمناء الجمعيات والهيئات والمنظمات الإنسانية المشارِكة، بعد ذلك ألقى الأمين العام للمنظمة العربية كلمة الأمانة العامة للمنظمة، تلاها عرض فيلم وثائقي عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي وأبرز الأعمال التي قامت بها منذ تأسيسها، ثم ألقى رئيس الدورة السابقة للأعمال رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي كلمته.

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وقدَّم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي -على هامش أعمال الدورة- درعًا تذكاريةً للأمين العام السابق للمنظمة العربية صالح السحيباني، نظير جهوده خلال فترة عمله أمينًا عامًّا للمنظمة، ودرعًا تذكاريةً لرئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالكويت، وثالثة لرئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي على استضافة الدورة.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي نظمت أكثر من 1518 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها قرابة 117 ألف مستفيد خلال الربع الأول من عام 2019؛ وذلك ضمن برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي الذي تتبناه الهيئة لرفع الوعي الصحي بأهمية الإسعافات الأولية.

وبلغ عدد الدورات التدريبية التي نظَّمتها الهيئة 836 دورة، استفاد منها 12152 متدربًا خلال الربع الأول لعام 2019، فيما أقامت الهيئة 682 محاضرة تثقيفية عن مبادئ الإسعافات الأولية، شارك فيها 104729 مستفيدًا خلال الفترة نفسها. وتأتي البرامج التدريبية والتثقيف المجتمعي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الهيئة لرفع الوعي الصحي بالإسعافات الأولية، وضرورة الإلمام بالإجراءات الطبية الطارئة التي يتم الحاجة إليها في مواجهة الحالات الطارئة، سواء كانت تلك الحالات مرَضية أو ناتجة عن إصابات؛ حيث تسهم الإسعافات الأولية بنسبة كبيرة في إنقاذ الحالات، ودعم الإصابات خلال فترة ما قبل وصولها إلى المستشفى.

وتولي هيئة الهلال الأحمر السعودي، اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتوعية المواطنين بمبادئ الإسعافات الأولية، من خلال الشراكات مع عدد من القطاعات الحكومية أو الخاصة لتدريب منسوبيها، أو من خلال تنظيم المحاضرات والدورات العامة للمواطنين، أو من خلال وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.