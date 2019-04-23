السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يزور المرضى ويدشن عدداً من المشاريع الصحية بالمنطقة



حائل 17 شعبان 1440هالموافق 22 ابريل 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم المرضى المنومين في مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي بحائل .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشفى ، مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري ، وتجول سموه على عدد من أقسام المستشفى .

عقب ذلك دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد ، عدداً من أقسام المستشفى شملت قسم الغسيل الكلوي للأطفال البريتوني وقسم الغسيل الكلوي للأطفال وتطوير وتحسين قسم الطوارئ وأقسام النساء والولاده في مستشفى حائل العام ، إضافة إلى تدشين سموه قسمي الحروق في مستشفى الملك سلمان التخصصي .

كما دشن المشاريع التطويرية بمستشفى الملك خالد والمشاريع التطويرية بمستشفى حائل العام والأقسام الجديدة بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي بحائل ومنها قسم الحروق و الطب التلطيفي ، كما دشن سموه لوحة متابعة حركة الأسرة بمستشفيات المنطقة وأرصدة بنوك الدم .

ثم دشن سمو أمير منطقة حائل عدداً من البرامج والتطبيقية التي ستسهم بتطوير العمل في صحة حائل .

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة حائل عدداً من المتقاعدين ، ثم التقى سموه بعدد من الأطباء السعوديين المعينين حديثاً في المستشفى .

ورفع سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي أسمى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية والاهتمام بمشاريع المنطقة في مجال الصحة ، مؤكدًا أن الجميع يلمس التغيير نحو الأفضل في مجال الصحة وأن الطموح يكبر يومياً وبشكل متواصل للوصول إلى مستويات راقية صحياً ، معربًا عن شكره لمعالي وزير الصحة ومسؤولي صحة المنطقة ، سائلاً الله التوفيق للجميع .

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