السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية



عرعر 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.

‏‎‏ورحّب سموه في مستهل اللقاء بالجميع، وأشاد سموه بيقظة وقوة رجال أمننا البواسل بالأجهزة الأمنية كافة، في ظل المتابعة من قِبل حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لأي تهديد لأمن وطننا الغالي، ومواجهة المعتدين بكل قوة وحزم.

ونوه سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .

كما استعرض سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، متمنيًا سموه للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، داعيًا أولياء الأمور لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائهم للنجاح والتفوق بالاختبارات النهائية، ومقدمًا شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات والقائمين على العملية التعليمية لجهودهم النبيلة والكبيرة، مؤكدًا سموه أهمية التفاعل الإيجابي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، لاسيما في صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل والمنافس القادر على النهوض بمسؤولياته بفاعلية وكفاءة.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

// انتهى //

22:57ت م

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