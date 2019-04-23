تسليم 55 وحدة سكنية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة في ينبع 

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - واس

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سلم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ورئيس مجلس الأمناء لصندوق موظفي سابك الخيري سليمان بن عبدالعزيز الحصين، اليوم 55 وحدة سكنية بحي السديس في محافظة ينبع لـ 55 أسرة من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، استفاد منها أكثر من 320 فردًا.

وبلغت تكلفة الوحدات التي تعد أحد برامج ومبادرات صندوق موظفي سابك الخيري (بر) ، 25 مليون ريال بدعم من شركة سابك، وتأتي في إطار منظومة الإسكان الخيري للصندوق في منطقة المدينة المنورة التي بدأت في العام 2015 ، بدعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.



وسلمت المرحلة الأولى من هذه المشروعات في ديسمبر 2017 والبالغة ٧٠ وحدة سكنية في عدد من قرى ومراكز محافظة ينبع ليصبح مجموع ما نفذه الصندوق ١٢٥ وحدة سكنية بقيمة ٤٥ مليون ريال.

يذكر أن حلول الإسكان تعد أحد برامج ومبادرات صندوق موظفي سابك الخيري (بر) التي يتم تنفيذها في عدة مناطق في المملكة بدعم من شركة سابك، تحقيقًا لدور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة في المجال الإسكاني التنموي، وتأكيدًا لالتزام (سابك) بدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وقد سبق للصندوق تنفيذ 40 وحدة سكنية في منطقة جازان بتكلفة قدرها ٨،٥ مليون ريال .