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الشيخ السديس يدشن 118 برنامجًا خلال موسم رمضان 1440
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارات التابعة لها لموسم رمضان المبارك 1440هـ، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي ومديري الإدارات التابعة لها.
وبلغ إجمالي برامج الإدارات خلال موسم رمضان لهذا العام 118 برنامجًا.
وتأتي هذه البرامج العلمية لتقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتذليل السبل في راحة الزوار؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
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