، الدوخي لـ "الخليج 365" : الهلال ثابت والبقية متحركون.. ينافس على 4 بطولات في موسم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن حضور الفريق عربيًا وآسيويًا ليس جديدًا ..طالب بالالتفاف حوله

قال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (الدولي السابق) أحمد الدوخي إن الهلال فريق لا يشبه ولا ينافس إلا ذاته على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى وجود الفريق في أربع بطولات في موسم واحد كدليل قاطع على تفرد وتميز الفريق.



وأضاف الدوخي في تصريح لـ "الخليج 365" : اليوم إن شاء الله يعود الهلال لوضعه الطبيعي أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، الفريق يمر بإجهاد كبير نظير المشاركات في أربع بطولات آسيوية وعربية ومحلية، وهذا قدر الهلال، لأنه فريق ثابت في النهائيات وغيره متحرك، وكان من البديهي أن يريح المدير الفني "زوران" بعض العناصر للقيام بعملية التدوير من بطولة لأخرى، لكن الآن حان وقت الحصاد كون الفريق يمر بمنعطف خطر سواء محليًا من خلال مباراتي التعاون ( دوري - كأس) أو دور المجموعات في دوري الأبطال".



وأكد الدوخي أن الكرة الآن في مرمى اللاعبين وأن ما نسبته 70 % تقع على عاتقهم كمسؤولية إلى جانب التفاف الأجهزة الإدارية والفنية والجماهير حولهم، واصفًا عمل إدارة الأمير محمد بن فيصل بالجيد جدًا في هذا الموسم الاستثنائي، لكن على اللاعبين عدم الانشغال بما يحدث خارج الملعب.