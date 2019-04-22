الارشيف / اخبار السعوديه

المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي اليوم المندوب الدائم المعين حديثًا لمملكة ماليزيا سيد محمد حسرين عيديد، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وهنأ معاليه المندوب الماليزي بتوليه هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وسعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات على الساحة الإسلامية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وماليزيا.

حضر الاستقبال السكرتير أول في الوفد الدائم لماليزيا عامر حمزه، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم حكمت السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا