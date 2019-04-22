شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ معاليه المندوب الماليزي بتوليه هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وسعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات على الساحة الإسلامية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وماليزيا.
حضر الاستقبال السكرتير أول في الوفد الدائم لماليزيا عامر حمزه، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم حكمت السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي.
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