خبير أمني: تركيا من أخطر الدول على المواطن السعودي

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خبير أمني: تركيا من أخطر الدول على متابعات الخليج 365 السعودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الخبير الأمني أحمد الأنصاري، أن تركيا من أخطر الدول على متابعات الخليج 365 السعودي هذه الأيام، موضحًا أن وزير خارجيتها أعلن صراحة أنهم سوف يستهدفون السائح السعودي!
وأضاف الأنصاري، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، موجهًا قوله للمواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا: قبل أن تسافر اقرأ جيدًا، ولا تتوقع معاملة طيبة في دولة تناصبنا العداء.
وتزايدت حوادث استهداف السياح السعوديين في تركيا، فيما يتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال من قبل الأتراك، وسط تقاعس الجهات الأمنية عن القيام بواجبها.
وقبل عدة أسابيع شهد أحد مطارات تركيا حادث تبادل لإطلاق النار بين اثنين من موظفي أمن المطار؛ ما يعكس حالة الأمن المتردية التي تعيشها تركيا على كافة الأصعدة.
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