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ما سر صوت الانفجار شرق أحد رفيدة ؟
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
تسبب صوت التفجير الذي قامت به إحدى الشركات المنفذة لطريق الصوح، شرق محافظة أحد رفيدة، بعد ظهر اليوم الاثنين، في حالة من الهلع بين السكان، خاصةً مع تصاعد أدخنة في الفضاء نتيجة لعملية تفجير بعض الصخور الصلبة التي تعيق المشروع.
وقال عدد من السكان القريبين من موقع العمل: إنهم سمعوا دوي الانفجار ولم يعلموا أن هذا الصوت وهذه الهزة القوية التي شعروا بها نتيجة لعملية تفجير الصخور.
وتمنى السكان من الجهات المسؤولة عن المشروع أن تُشعر المواطنين قبل العملية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ حتى لا يحدث حالات هلع، خاصةً وأن هناك كبار سن مقعدين وأطفالًا.
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