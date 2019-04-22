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إمارة عسير ترد على مزاعم دخول أمير المنطقة ديوانية قهوة بأبها وتفتيش من فيها

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2019-04-22

إمارة عسير ترد على مزاعم دخول أمير المنطقة ديوانية قهوة بأبها وتفتيش من فيها

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

نفت إمارة منطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخول أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، لإحدى ديوانيات القهوة، وأمره بإغلاقها وتفتيش من فيها.

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وقالت الإمارة في بيانٍ لها: “إن إمارة منطقة عسير تود الإشارة إلى أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلًا، كما أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة ناشري الشائعات ومثيري الفتنة”.

وأضاف البيان: أن ذلك يعد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام، مشددًا على “ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية”.

وكانت شائعات زعمت أن أمير عسير دخل إحدى ديوانيات القهوة بأبها وأمر بإغلاق البوابات وعدم خروج من فيها إلا بعد إبراز الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وأنه تم القبض على 36 شابًّا وشابة وإحالتهم للنيابة العامة.





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