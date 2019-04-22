السفارة لدى الفلبين: لا ضحايا سعوديين جراء الزلزال 

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين، بأن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أَذًى جراء الزلزال الذي ضرب عددًا من مدن الفلبين.

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وأكدت السفارة أنها لم تتلقَّ أي بلاغ من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال، راجيةً من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وشددت السفارة في وقت سابق على المواطنين والمواطنات بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عددًا من مدن الفلبين.

وأوضحت أن في حالة الطوارئ يرجى التواصل على جوال رقم: 00639178946464