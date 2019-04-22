شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: فخورون برجال الأمن وما يسطرونه من بطولات وتضحيات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رجال الأمن الذين أصيبوا أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وهم الرائد محمد علي محمد الشهري، والرقيب عبدالعالي رجاء عبدالعالي المطيري، والعريف ذعار سمران بن دخيل العوفي.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود تمنيات ودعوات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.
واطمأن وزير الداخلية على الوضع الصحي لرجال الأمن المصابين والرعاية الطبية التي يتلقونها في مستشفى قوى الأمن بالرياض.
وأكد وزير الداخلية بأن القيادة تفتخر دوماً برجال الأمن الأوفياء وما يسطرونه من بطولات وتضحيات فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم.
من جانبهم ، أكدوا رجال الأمن على اعتزازهم بدحر الإرهابيين ، معبرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة على الدعم والمتابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية: فخورون برجال الأمن وما يسطرونه من بطولات وتضحيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.