شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: فخورون برجال الأمن وما يسطرونه من بطولات وتضحيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رجال الأمن الذين أصيبوا أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وهم الرائد محمد علي محمد الشهري، والرقيب عبدالعالي رجاء عبدالعالي المطيري، والعريف ذعار سمران بن دخيل العوفي.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود تمنيات ودعوات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

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واطمأن وزير الداخلية على الوضع الصحي لرجال الأمن المصابين والرعاية الطبية التي يتلقونها في مستشفى قوى الأمن بالرياض.

وأكد وزير الداخلية بأن القيادة تفتخر دوماً برجال الأمن الأوفياء وما يسطرونه من بطولات وتضحيات فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم.

من جانبهم ، أكدوا رجال الأمن على اعتزازهم بدحر الإرهابيين ، معبرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة على الدعم والمتابعة.