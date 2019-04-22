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أعلنت الحكومة السريلانكية اليوم (الاثنين) أن جماعة متطرفة محلية، تدعى "جماعة التوحيد الوطنية"، تقف وراء الاعتداءات الدامية، التي أسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة 500 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وأوضحت الحكومة أنها اعتقلت 24 متهمًا، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، يساعدها في التحقيق.
وتوقعت وصول عناصر من الشرطة الدولية "أنتربول" إلى البلاد غدًا.
وزرعت الهجمات، التي نفذت في يوم عيد الفصح، الموت في فنادق وكنائس في مواقع عدة خلال بضع ساعات فقط، وهي الاعتداءات الأعنف التي يشهدها هذا البلد.
ولا يعرف الشيء الكثير عن هذه الجماعة المتهمة بتدمير تماثيل بوذية.
سريلانكا تتهم جماعة متطرفة بتنفيذ تفجيرات "عيد الفصح"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
أعلنت الحكومة السريلانكية اليوم (الاثنين) أن جماعة متطرفة محلية، تدعى "جماعة التوحيد الوطنية"، تقف وراء الاعتداءات الدامية، التي أسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة 500 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وأوضحت الحكومة أنها اعتقلت 24 متهمًا، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، يساعدها في التحقيق.
وتوقعت وصول عناصر من الشرطة الدولية "أنتربول" إلى البلاد غدًا.
وزرعت الهجمات، التي نفذت في يوم عيد الفصح، الموت في فنادق وكنائس في مواقع عدة خلال بضع ساعات فقط، وهي الاعتداءات الأعنف التي يشهدها هذا البلد.
ولا يعرف الشيء الكثير عن هذه الجماعة المتهمة بتدمير تماثيل بوذية.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
07:01 PM
اعتقلت 24 متهمًا.. ولم تتبنَ أي جهة مسؤولية الهجمات
أعلنت الحكومة السريلانكية اليوم (الاثنين) أن جماعة متطرفة محلية، تدعى "جماعة التوحيد الوطنية"، تقف وراء الاعتداءات الدامية، التي أسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة 500 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وأوضحت الحكومة أنها اعتقلت 24 متهمًا، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، يساعدها في التحقيق.
وتوقعت وصول عناصر من الشرطة الدولية "أنتربول" إلى البلاد غدًا.
وزرعت الهجمات، التي نفذت في يوم عيد الفصح، الموت في فنادق وكنائس في مواقع عدة خلال بضع ساعات فقط، وهي الاعتداءات الأعنف التي يشهدها هذا البلد.
ولا يعرف الشيء الكثير عن هذه الجماعة المتهمة بتدمير تماثيل بوذية.
، سريلانكا تتهم جماعة متطرفة بتنفيذ تفجيرات "عيد الفصح" ،
المصدر : الخليج 365
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