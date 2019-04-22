، "الألمانية": أربعة مدربين أوروبيين مرشحون لتدريب المنتخب السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لؤي السبيعي رئيس الاتحاد السعودي، إن عدم إعلان اسم مدرب المنتخب الأول، الذي سيخلف خوان بيتزي، يأتي في ظل انتظار نتائج الانتخابات، التي ستحدد رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الكرة، والمقرر إقامتها خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف مصدر خاص لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 مدربين مدرجين في ملف الانتظار لبدء التفاوض معهم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، والبرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى تدريب منتخب إيران منذ عام 2011 وحتى نهاية بطولة كأس آسيا 2019.

كما يحمل الملف، اسم الألماني يورجن كلينسمان المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميون، وكذلك مدرب منتخب تركيا السابق، الروماني ميرتشا لوتشيسكو.

وأوضح السبيعي في مقابلة تلفزيونية، أن الأسلوب التكتيكي الذي انتهجه بيتزي، كان يرتكز على الاستحواذ المستمر على الكرة، لكن المشكلة كانت في افتقاد اللمسة التهديفية، وهو ما يعني أن المدرب القادم عليه أن يطبق نفس الأسلوب لكن بقدرة تهديفية أفضل.

وتولى بيتزي، تدريب المنتخب السعودي في نوفمبر 2017 وقاد الفريق في كأس العالم 2018 بروسيا، وخرج المنتخب من دور المجموعات بخسارتين أمام روسيا وأوروجواي قبل أن يفوز على المنتخب المصري.

كذلك قاد بيتزي، المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات، وخرج الفريق من دور الستة عشر بالخسارة أمام المنتخب الياباني.

وينتظر المنتخب السعودي، المشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023، اعتبارًا من سبتمبر المقبل.