، الاتحاد يعود من أوزبكستان بنقطة.. ويعتلي الصدارة مؤقتاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة لوكومتيف الأوزبكي والاتحاد السعودي ضمن مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019 .

بهذا التعادل صعد الاتحاد لصدارة المجموعة مؤقتًا برصيد سبع نقاط، في انتظار نتيجة لقاء صاحب المركز الثاني الوحدة الإماراتي مع الريان القطري متذيل المجموعة صاحب "النقاط الثلاث"، وارتفع رصيد لوكومتيف الأوزبكي للنقطة الرابعة بتعادل اليوم.

بدأ الشوط الأول بسيطرة ميدانية واضحة لأصحاب الضيافة على منطقة المناورة، إلا أن الاتحاد باغت الفريق الأوزبكي بهدف مع الدقيقة الثانية عشرة من زمن المباراة عبر لاعبه رومارينهو، بعد عرضية من الجانب الأيسر نفذها فهد المولد وصلت للمتمركز رومارينهو الذي حولها بلمسة واحدة بقدمه داخل الشباك الأوزبكية.

وقبل نهاية الشوط بعشر دقائق تمكن الفريق الأوزبكي من إدراك التعادل عبر لاعبه تيمور عبدالخالقوف، بعد تلقيه كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء حولها داخل الشباك وسط احتجاجات اتحادية لوقوف اللاعب في موقف تسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني وتقاسم الفريقان الفرص المحققة، وكانت بدايتها عند الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وذلك بعد استلام فهد المولد كرة عائدة من دفاعات لوكومتيف سددها قوية في الشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 64 أنقذ فواز القرني فرصة هدف محقق بعد تلقيه تسديدة من مسافة قريبة.

وعند الدقيقة 73 قدم فهد المولد كرة عرضية على طبق من ذهب لرومارينهو سددها الأخير اصطدمت بالدفاع وتحولت لركلة ركنية، وبعدها بثلاث دقائق كرة ثابتة لفريق الاتحاد نفذها كارلوس فيلانويفا اصطدمت بالعارضة، لتتجه المباراة للتعادل الإيجابي وتنتهي بهدف لكل فريق.