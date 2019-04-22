، "ترامب" ينهي إعفاءات 8 دول من استيراد النفط الإيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد استعداد أمريكا والمملكة والإمارات لتلبية السوق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق الوصول لـ"صادرات صفر" من الخام في هذا البلد.

وقال بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض: بموجب الإعلان الرئاسي وابتداءً من مطلع مايو، ستواجه الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

ونقل بيان البيت الأبيض تأكيدات الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر منتجي النفط، سيعملون على ضمان تلبية احتياجات سوق النفط العالمي.

وأضاف البيان: المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في أوبك "سيعوضون تمامًا" أي نقص في إمدادات النفط العالمية.

وفي الختام، شدد بيان البيت الأبيض على أن الإدارة الأمريكية والحلفاء مصممون على مواصلة حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران لإنهاء النشاط المزعزع للاستقرار الذي يهدد الولايات المتحدة والحلفاء في الشرق الأوسط، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعطيل شبكة الإرهاب الإيرانية وتغيير سلوك النظام الخبيث "نرحب بدعم أصدقائنا وحلفائنا لهذا الجهد".