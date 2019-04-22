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تفاصيل زيارة وفد من أعضاء النيابة العامة بالمملكة لروسيا

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قام وفد من أعضاء النيابة العامة بالمملكة العربية بزيارة إلى مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين، وذلك في اطار التحضير لزيارة معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب إلى روسيا الاتحادية.

والتقى وفد النيابة السعودي بنظرائهم في النيابة الروسية وجرى خلال الاجتماع تحضير برنامج الزيارة والإعداد لتوقيع مذكرة التعاون بين النيابتين.

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