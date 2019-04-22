القيادة تعزّي رئيس الكونغو الديمقراطية في ضحايا انقلاب قارب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق البلاد، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى في برقيته: علمنا بنبأ غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا أحرّ التعازي وصادق المواساة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية عزاء إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، قال فيها: بلغني نبأ غرق العبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحرّ التعازي، وصادق المواساة.

يذكر، أنَّ حادث العبارة الذي وقع في 15 أبريل الجاري، أسفر عن وفاة العشرات، حيث أعلن وزير الداخلية المؤقت في الكونغو، أمس الأحد، انتشال جثث 27 شخصًا آخرين بعد غرق قارب في بحيرة كيفو، الأسبوع الماضي، مما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 40 شخصًا.

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وأضاف وزير الداخلية، أنَّ الجثث عثر عليها عبر الحدود على الشاطئ الشرقي للبحيرة في رواندا.

وكان القارب المنكوب، يقل ما يقرب من 200 شخص عندما انقلب في البحيرة، فيما بقي أكثر من مائة شخص في عداد المفقودين.

وانتشلت فرق الإنقاذ برواندا، عشرات الجثث التي جرفها التيار إلى الجانب الرواندي من بحيرة كيفو؛ حيث أكد نائب رئيس بلدية منطقة روبافو، جانفيير مورنزي اكتشاف جثث 13 شخصًا بينهم نساء وأطفال في بحيرة كيفو في قطاع نياميومبا في منطقة روبافو في رواندا، مساء الجمعة المنصرمة.

من جانبه، قال الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «أشعر بحزن شديد بسبب غرق قارب في بحيرة كيفو» مشيرًا إلى أنَّ التقديرات الأولية تشير إلى وجود 150 مفقودًا.