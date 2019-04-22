إنجاز طبي جديد في جراحات العيون بمدينة سلطان الطبية العسكرية

في إنجاز طبي جديد لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، تمكن فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون مؤخرًا بإجراء عملية زراعة غشاء بطانة القرنية (DMEK) لثمانية مرضى تكللت جميعها بالنجاح.

وقالت استشارية طب وجراحة العيون رئيسة شعبة الشدفة الأمامية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، الدكتورة عنود بنت فيصل الساعاتي، إن هذه العملية تجرى للمرضى الذين يعانون من تهتك أو ضعف في خلايا بطانة القرنية نتيجة التعرض لإصابات، أو بسبب المرض الوراثي (اعتلال بطانة القرنية)، أو إجراء عمليات سابقة في العيون، بالإضافة إلى شيخوخة القرنية.

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وأكدت الدكتورة الساعاتي، أن المدينة الطبية تعد من السباقين في إنجازها على مستوى المملكة، كون العملية من أحدث العمليات الجراحية الحديثة، والتي تتطلب الدقة والمهارة العاليتين في تحضير قرنية المتبرع، وتحضير قرنية المريض المستفيد.

وأشارت إلى أن هذه الجراحات تعد تطورًا للجراحات السابقة التي يتم إجراؤها في المدينة الطبية، ولها مميزات أعلى وفترة نقاهة أقصر، كما انها أكثر ضمانًا للتحسن من مثيلتها الأقل تطورًا.