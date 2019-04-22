هذا ما منحه ملك السعودية لـ60 مواطنا

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، على منح ميدالية الاستحقاق لـ 60 مواطنا.
قرر الملك سلمان مكافأة المواطنين، نظير تبرع كل واحد منهم بدمه 10 مرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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كذلك من المواطنين الذين كرمهم ملك السعودية، الرائد/ محمد راشد العتيبي، العريف/ بدر عايد الشمري، الوكيل رقيب/ هلال مهدي السبيعي، الرقيب أول/ خالد عبيد الحربي، حسين أحمد الصعيب، بدر عائض الحارثي، الرقيب / مالك عبدالرحمن المالكي، تركي خلف الحربي، حسان محسن الهذلي، رئيس رقباء / حسين محمد العاموي، زكريا أحمد قاضي، سامر صالح الجهني، النقيب/ محمد عبدالرحمن دغريري، محمد يوسف حلمي، الرئيس رقباء/ عبدالله سالم الشهري، الرئيس رقباء / حسن صالح الغامدي، الرئيس رقباء / صالح علي سعد القرني، الرقيب أول / صالح علي عبدالرحمن القرني، علي محمد أبو اثنين، حمود فهد العتيبي، عبد الله فلاح السهلي، مبارك حمد آل معجبه، العريف/ مسفر علي القحطاني، الوكيل الرقيب/ خالد سعود البقمي، العريف / صادق علي الحسن.