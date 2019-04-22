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هذا ما منحه ملك السعودية لـ60 مواطنا

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وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، على منح ميدالية الاستحقاق لـ 60 مواطنا.

قرر الملك سلمان مكافأة المواطنين، نظير تبرع كل واحد منهم بدمه 10 مرات، وفقا لوكالة الأنباء (واس).

© REUTERS /

والمكرمون هم حسين محمد با ناصر، الرقيب أول/ ثابت محمد الخيبري، عبدالله ناصر التيجاني، جندي أول / ياسر عبدالله عسيري، أحمد علي الزهراني، الجندي / مبارك أحمد الريعي، الأمير / بدر سعود سعد آل سعود، سلطان حمود الشنبري، بسام محبوب القرشي، لؤي طلال الحسني، إبراهيم محمد الاحيدب، الوكيل رقيب/ حمود عائض الزهراني، علي سعيد الغامدي، غسان غازي سعيد نتو، بندر غزاي العتيبي، حسين حسن المطيري، مطر عفات العنزي، نواف بندر القميزي، محمد عبدالرحمن علي دخيل، عقيد بحري ركن / راشد عبدالله الطبيب، عبد الله جار الله الحربي، خالد ذياب العجمي، رقيب أول/ خالد فائز الشهري، الرائد / علوان سعد الشمراني، هاشم مدني أبو عوف، فراس مهدي اليامي، إحسان عبد الرحمن عبد الله فارس، سعد محمد الدوسري، العقيد/ خالد سليمان الفراج، وكيل رقيب/ عبد الرحمن حسن عسيري، مها خالد السديري، العريف / محمد عبده حمدي، العريف/ سليمان أحمد مجرشي، الوكيل رقيب/ ماهر عتيق الحربي، مسفر محمد الشمري.

كذلك من المواطنين الذين كرمهم ملك السعودية، الرائد/ محمد راشد العتيبي، العريف/ بدر عايد الشمري، الوكيل رقيب/ هلال مهدي السبيعي، الرقيب أول/ خالد عبيد الحربي، حسين أحمد الصعيب، بدر عائض الحارثي، الرقيب / مالك عبدالرحمن المالكي، تركي خلف الحربي، حسان محسن الهذلي، رئيس رقباء / حسين محمد العاموي، زكريا أحمد قاضي، سامر صالح الجهني، النقيب/ محمد عبدالرحمن دغريري، محمد يوسف حلمي، الرئيس رقباء/ عبدالله سالم الشهري، الرئيس رقباء / حسن صالح الغامدي، الرئيس رقباء / صالح علي سعد القرني، الرقيب أول / صالح علي عبدالرحمن القرني، علي محمد أبو اثنين، حمود فهد العتيبي، عبد الله فلاح السهلي، مبارك حمد آل معجبه، العريف/ مسفر علي القحطاني، الوكيل الرقيب/ خالد سعود البقمي، العريف / صادق علي الحسن.

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