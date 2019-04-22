السعودية اليوم / اختتام تحضيري المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد



جدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

اختتم الاجتماع التحضيري الثاني للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد والمناخ أعماله اليوم ، حيث رأس وفد المملكة في الاجتماع نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام , وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وعرض الناطق الرسمي خلال الاجتماع ، تجربة المملكة في مجال الإعلام والتوعية في مجال الأرصاد ، حيث لقي الملتقى العربي للأرصاد والإعلام الذي أقامته المملكة مؤخرًا ، بمشاركة خبراء الأرصاد والإعلام بالوطن العربي والمنظمات الدولية ، إشادة عربية.

واستعرض الاجتماع خلال جلسته ، أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية ، وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ ، والتدريب وبناء القدرات ، والمنتدى العربي للتوقعات المناخية ، والاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية ، والتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة ، وكذلك التعاون مع التجمعات الإقليمية والدول في إطار المنتديات وتطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.

من جهة أخرى , عقدت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد والمناخ اليوم ، اجتماعًا للجنة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، وأشاد المجتمعون بمركز التواصل الرقمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، على دوره المتميز في التوعية الأرصادية.

وناقش الاجتماع دراسة سياسات جديدة تحكم دخول القطاع الخاص في منظومة الأرصاد مع محدودية عمله ، وكذلك إمكانية توحيد أنظمة استقبال صور الأقمار الصناعية الخاصة بعناصر الأرصاد الجوية ، وموعد ومكان عقد الاجتماع الخاص للجنة أرصاد الطيران.

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18:54ت م

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