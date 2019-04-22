السعودية اليوم / نائب أمير الرياض ينقل تحيات القيادة لرجال الأمن المصابين في الحادث الإرهابي



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه لهم بمستشفى قوى الأمن بالرياض، اطمأن خلالها على حالتهم الصحية، منوّهاً بتضحياتهم في سبيل آداء واجبهم تجاه وطنهم ومجتمعهم ، الذي يقف بمختلف شرائحه وفئاته خلفهم داعمين بالدعاء والثناء والشكر والامتنان، مؤكدين ثقتهم بشجاعة وبسالة رجال الأمن على كل حال، وفي التصدي لهذه الفئة الضالة على وجه الخصوص.

// انتهى //

18:50ت م

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الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لرجال الأمن المصابين الذين أسهموا في إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه لهم بمستشفى قوى الأمن بالرياض، اطمأن خلالها على حالتهم الصحية، منوّهاً بتضحياتهم في سبيل آداء واجبهم تجاه وطنهم ومجتمعهم ، الذي يقف بمختلف شرائحه وفئاته خلفهم داعمين بالدعاء والثناء والشكر والامتنان، مؤكدين ثقتهم بشجاعة وبسالة رجال الأمن على كل حال، وفي التصدي لهذه الفئة الضالة على وجه الخصوص.// انتهى //18:50ت م0219

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