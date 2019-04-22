السعودية اليوم / منح "28 " مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم 10 مرات



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "28" مقيماً لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات وهم :

بندر محمد القطاع ، يوسف علي محمد مري ، عدنان عبدالعلي ، حسن عبدالجواد طه ، أسامه مرزوق ابو جامع ، ماهر محمد مصطفى بركسية ، اسماعيل علي فتيني سالم بس ، أحمد محمود علي ابو زر ، معتصم محمد منيب سكجها ، جوجو اوغستين اوغستين ، عماد محمود قصاب ، طارق رضوان الحزوني ، غازي احمد سعد الدين ، محمد هشام صالح ، رفيق أيوب الاسلام علي مياه ، منذر حسين عبدالحميد الدقس ، أحمد صالح شيخان الجابري ، محمد نافيد فقير محمد ، عدنان عبدالله باحويرث ، أشرف لطفي موعد ، محمد أحمد محمد ميري ، عبدالله محمد محرز الزريقي ، خالد خضر عرابي ، عمار محمود قصاب ، محمد بسام ، رامي داود علي ، هاني بشير نبهان جباره ، يحيى طالع يحيى الدريني.

// انتهى //

18:27ت م

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