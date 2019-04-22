رياضي / غداً انطلاق الجولة الثالثة من الدور النهائي لكرة قدم الصالات



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

تنطلق غداً مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدور النهائي لمسابقة دوري كرة القدم للصالات.

وفي الخبر، يحل فريق الاتفاق ضيفاً على نظيره القادسية، ويلتقي فريق الشعيب مع ضيفه العرض، وذلك على صالة نادي الرياض بالرياض.

ويتقاسم العرض والقادسية صدارة جدول ترتيب الدور النهائي بأربع نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن الشعيب "الثالث"، بينما يحل الاتفاق رابعاً بدون نقاط.

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18:27ت م

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