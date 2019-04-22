السعودية اليوم / الجامعة العربية واليونسكو ينظمان ورشة عمل بالقاهرة حول "العيش معًا في سلام''



القاهرة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واس

تبدأ غدًا بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الدولية بعنوان "العيش معًا في سلام: نحو بناء مجتمعات متماسكة''، التي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على مدار ثلاثة أيام.

ولفتت مديرة إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية سامية بيبرس في تصريح لها اليوم، إلى حجم المشاركة العربية الواسعة في ورشة العمل، موضحة أن 16 دولة عربية ستشارك في الورشة إضافة إلى مشاركة شباب من بلدان غير عربية مثل كازاخستان وأذربيجان وإسبانيا وماليزيا وبنجلاديش والهند ونيجيريا.

وأوضحت إن أبرز أهداف الورشة، التي يتم تنظيمها تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعيش "معًا في سلام"، تتمثل في رفع مستوى الوعي الثقافي للشباب بقضايا عالمية مثل التسامح والتعايش السلمي والمواطنة العالمية، وإكساب الشباب المشارك مهارات اجتماعية مثل أسس إقامة الحوار مع الآخر وفن التفاوض وإطلاق المبادرات الجماعية.

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18:27ت م

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