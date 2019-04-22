السعودية اليوم / الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر يتواصل لليوم الثالث



القاهرة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واس

تواصلت عمليات التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل، وذلك لليوم الثالث على التوالي بلجان الاقتراع البالغ عددها 13 ألفًا و919 لجنةً فرعية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء 61 مليون و344 ألفًا و503 ناخبين، حيث يجري الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا.

ومن المقرر أن تختتم عملية الاستفتاء للمصريين بالداخل مساء اليوم، فيما انتهت عملية تصويت المصريين بالخارج أمس عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

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18:22ت م

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