السعودية اليوم / ٤ آلاف متدرب يؤدون الاختبارات بتقنية أبها



أبها 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

تفقد عميد كلية التقنية بأبها الحسين بن سالم آل عثمان يرافقه وكلاء الكلية اليوم ، سير الاختبارات بالكلية , حيث تجولوا في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والتقوا خلالها بالمتدربين، واستمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وأثنى آل عثمان ، على جهود جميع أعضاء التدريب و الكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات ، وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح .

وأكد آل عثمان أن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكّر لأداء الاختبارات حيث تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ومشرفي الفروع ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين حيث تضم الكلية اكثر من 4 آلاف متدرب في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس يتدربون في أكثر من 13 تخصصاً بالكلية وفِي فرع الكلية بحي المؤظفين وفرعها برجال ألمع .

وحث آل عثمان الجميع الى بذل المزيد من الجهود والإشراف على سير الاختبارات والاستماع لآراء ومقترحات المتدربين بِمَا يضمن لهم النجاح.

// انتهى //

18:08ت م

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