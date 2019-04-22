السعودية اليوم / شيخ الأزهر يلتقي وزير خارجية البحرين



القاهرة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة بالقاهرة اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي يزور مصر حاليًا.

وقال المركز الإعلامي للأزهر في بيان اليوم، إن الدكتور الطيب أكد خلال اللقاء، أن الشعوب العربية لا تزال تعول على الوحدة والتكامل والعمل العربي المشترك للتغلب على التحديات والمشكلات التي تواجهها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد على دعم الأزهر الكامل للشعب الفلسطيني حتى حصوله على كامل حقوقه، ورفضه كل القرارات الجائرة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها.

ولفت البيان النظر إلى أن وزير الخارجية البحريني أكد أن الأزهر يقوم بدور محوري في هذه المرحلة، يتمثل في الحفاظ على الوعي العربي، والتصدي لمحاولات تغييب العقول وصرف الانتباه عن حقوق الأمة وثوابتها.

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17:38ت م

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