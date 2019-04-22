السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء ترفع 25788 مترًا مكعبًا من الأنقاض



تبوك 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة تيماء ضمن برنامجها الخاص برفع الأنقاض بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 25788 مترًا مكعبًا من الأنقاض تحسيناً للمشهد البصري لمدينة تيماء وتوابعها من المراكز والقرى والهجر.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية المحافظة فواز فضي العنزي أن برنامج رفع الأنقاض يأتي بتوجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري وحملتها التي أطلقتها بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة, مشيراً إلى مواصلة العمل على رفع الأنقاض والمخلفات بالمحافظة حسب الجدول الزمني المعمول لكل حي داخل المحافظة.

وأهاب العنزي بكافة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمكان المخصص لها، لافتاً الانتباه إلى أن البلدية ستطبق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك.

ودعا الجميع سواء من السكان أو الزائرين أو السائحين للمناطق الأثرية إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية، التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز البلاغات 940 والمخصص من قبل الوزارة لتلقي عليه الملاحظات والاستفسارات والشكاوى والبلاغات حتى إغلاقها.

// انتهى //

17:16ت م

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