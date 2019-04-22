اقتصادي/ لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية تعقد لقاء حول توطين المدربين



الدمام 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

عقدت لجنة التدريب والتعليم في غرفة الشرقية، أمس لقاء موسع برئاسة رئيس اللجنة خالد بن حمود الجويرة، وحضور أعضاء اللجنة، وذلك في مقر الغرفة في الدمام.

وناقش اللقاء عدد من النقاط، يأتي أبرزها: توطين المدربين، وعمل المدربين غير المرخصين وتأثيرهم على القطاع، بالإضافة الى تصنيف مراكز ومعاهد التدريب بالمنطقة الشرقية.

كما بحث أعضاء اللجنة عدة مواضيع مرتبطة في الجانب الاقتصادي المحلي التي منها: التحالف لتأسيس شركات تدريب كبرى ذات مهنية عالية وتخصصية، والعمل من خلال خطط وبرامج محترفة بهدف رفع مستوى جودة البرامج التدريبية، بما ينسجم مع اهداف رؤية المملكة 2030.

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17:16ت م

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