السعودية اليوم / المعهد الصناعي بالدوادمي ينظم ملتقى التوظيف بعد غدٍ



الدوادمي 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

ينظم المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الدوادمي بعد غدٍ، ملتقى التوظيف والذي يستهدف خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمقام في قاعة البلدية للاحتفالات.

وأوضح المشرف على الملتقى احمد بن صالح العصيمي، أن هذا الملتقى الذي يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية للخرجين ودعم المشاريع الصغيرة، بمشاركة عدة جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، كما تشارك الكلية التقنية بالقويعية والمعهد الصناعي بعفيف والكلية التقنية بالدوادمي بعدد من الوحدات التدريبية في الملتقى بهدف التعريف بمخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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17:15ت م

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