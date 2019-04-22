السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل تعديات بمساحة 15 ألف م2



الطائف 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

أزالت آليات أمانة الطائف تعديات غير نظامية أقامها محدثون على أراضي حكومية بيضاء بحي "رحاب" بالسيل الصغير، وبلغت مساحة الأراضي التي تمت استعادتها أكثر من 15 ألف متر مربع، وشملت الإزالة أسوارًا من البلك، وشبوكًا للأغنام والماشية، وغرفًا سكنية عشوائية، وعقومًا ترابية، وأشكالًا مختلفة من التعديات غير النظامية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن أعمال إزالة التعديات ستستمر لمعالجة جميع الإحداثات غير النظامية، مشيرة إلى أن مراقبي البلديات الفرعية يقومون بالتأكد من نظامية إقامة المنشآت السكنية والتجارية، وفي حال عدم وجود مستمسكات نظامية أو تراخيص بناء نظامية لدى المحدثين ستتم الإزالة الفورية للتعديات ، وأبانت أن متابعة مواقع التعديات تتم بشكل دوري لضمان عدم عودة الإحداثات مرة أخرى.

وحذرت الوكالة كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء أو أراضي الغير بشكل غير نظامي من أنها ستطبق عليه الإجراءات النظامية ، كما تتم الإزالة إنفاذاً للتوجيهات القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات المخالفة لما تسببه من تعطيل للتنمية، واستغلال للأراضي بدون وجه حق.

// انتهى //

17:12ت م

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