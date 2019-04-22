السعودية اليوم / محلي البكيرية يناقش الاستفادة من منتزه الأسياف والخدمات في حي الأبراج



البكيرية 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

رأس محافظ البكيرية رئيس المجلس المحلي المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة اليوم, اجتماع المجلس الذي عقد بمقر المحافظة، بحضور جميع الأعضاء.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال المتضمن إمكانية الاستفادة من المنتزه البري بالمحافظة باستزراعه بالتنسيق مع فرع وزارة الزراعة والبيئة والبلدية، واستكمال العمل بالطريق الدائري الداخلي بالمحافظة و إمكانية إيصال الخدمات البلدية والكهرباء لمخطط حي الأبراج التابع للمحافظة.

وعبر محافظ البكيري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, لدعمه الكبير للمجالس المحلية بالمنطقة, وحرصه الدائم على توفير الخدمات اللازمة للمواطن والمقيم.

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17:12ت م

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