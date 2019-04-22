السعودية اليوم / "البيئة" تعلن ترشيح (65) متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (40) مواطناً و (25) مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمعلن عنها في تاريخ 14 -5-1440هــ، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 18 إلى 27 شعبان 1440هـ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن المعلنة أسماؤهم على موقع الوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.aspx تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعا عسيري المعلنة أسماؤهم مراجعة وزارة الخدمة المدينة أو فروعها في المناطق مع اصطحاب الهوية الوطنية وصورة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات، مؤكدا إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف .

// انتهى //

17:12ت م

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