انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يوقف إعفاءات النفط الإيراني.. ودولتان خليجيتان تسدان النقص والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر الماضي.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الهدف من وقف الإعفاء يتمثل في الوصول إلى صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام.

هذا ويدخل قرار وقف الإعفاءت الذي يطال الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم حيز التنفيذ ابتداء من مطلع مايو المقبل.

ولفت البيان إلى أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حالياً ستواجه عقوبات أمريكية حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين: إنّ "النفط يمثل المصدر الأول للدخل الأجنبي بالنسبة لإيران"، مضيفاً: "حرمنا إيران من 10 مليارات دولار على الأقل بسبب قرارنا عدم تجديد وقف الإعفاءات".

وحث بومبيو حلفاء الولايات المتحدة على الاعتماد على بدائل أخرى للنفط الإيراني. مشيراً إلى أنّ السعودية والإمارات أكّدتا لنا أنهما ستسدان أي نقص في السوق بسبب العقوبات على النفط الإيراني.

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تركيا ترفض

من جتهته، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنّ "وقف الولايات المتحدة الإعفاءات من حظر استيراد النفط الإيراني لن يخدم السلام والاستقرار الإقليمي".

وبيّن الوزير التركي: "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب ولا الإملاءات المتعلقة بكيفية العلاقات التي نقيمها مع جيراننا".

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقرار الرئيس ترامب، قائلاً: إنه "يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوط التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني".

وأردف نتنياهو: "نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني، وهذا هو الطريق الصائب لصده".

ودخلت حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، أثرت على إنتاج الخام والصادرات، في 5 نوفمبر الماضي.

فيما منحت الولايات المتحدة 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت، وهي: "تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان".

وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حالياً إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.