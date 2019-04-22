السعودية | تقرير دولي يسلط الضوء على كوارث الألغام الحوثية.. 140 شخصا لقوا حتفهم.. ومسؤول يمني: الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية

تقرير - المناطق

سلط تقرير حقوقي دولي الضوء على جزء من الجحيم الذي يعاني منه الشعب اليمني، جراء سلوكيات مليشيا الحوثي الإرهابية، التي لا تتورع عن استعمال أفظع الأساليب لوقف تقدم قوات الجيش اليمني مدعوما بالتحالف العربي.

الألغام الأرضية أو “الشياطين الصامتة” واحدة من الوسائل الإجرامية التي تستعملها المليشيات لإبقاء الشعب اليمني تحت سيطرتهم، وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن حيث تودي بحياة المئات، وتقطع السبل باليمنيين الفارين من أماكن القتال والموت.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته صحف غربية كبري، إن استخدام الألغام الأرضية على نطاق واسع من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن لا يقتصر على قتل المدنيين فحسب ، بل يعرقل وصول المساعدات إلى أشد الناس احتياجاً ، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وسجلت المنظمة، مقتل ما لا يقل عن 140 شخصًا على الأقل ، بمن فيهم الأطفال ، في محافظتي تعز والحديدة منذ عام 2018 ، حيث أن الحوثيين قد غطوا الأراضي الزراعية والآبار والطرق بالألغام المضادة للأفراد و المركبات.

وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش ، بريانكا موتابارتي ، إن ألغام الحوثيين “لم تقتل وتشوه العديد من المدنيين فحسب ، بل إنها منعت اليمنيين المستضعفين من حصاد المحاصيل وسحب المياه النظيفة التي هم في أمس الحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة”.

الأكبر منذ الحرب العالمية:

وفي وقت سابق، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، أن إجمالي الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإيرانية في المدن اليمنية تجاوز نصف مليون لغم.

وأوضح العقيلي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن اليمن تعرض لأكبر عملية لزرع الألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن اليمن “هو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام”، مشيرا إلى أن “هذه الكمية المهولة لا تزال تشكل خطرا مستداما على حياة المدنيين”.

وذكرت الوكالة أن الجيش الوطني اليمني تمكن خلال عامي 2016 و 2017 من انتزاع 300 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في المناطق المحررة.

ونقلت الوكالة عن العقيلي قوله إن الفرق الهندسية للجيش الوطني انتزعت من جبهات محافظة مأرب شرقي صنعاء وحدها 40 ألف لغم، و16 ألف لغم من جزيرة ميون في باب المندب.

بدورها سعت دول التحالف وعلى رأسها المملكة للتخلص من تلك الألغام الي تهدد حياة اليمنيين، وبرغم عدم وجود إحصائية بمجمل ما تم نزعه من ألغام إلا أن بعض التقارير تشير إلى نزع التحالف والمؤسسات التابعة له مئات الآلاف من الألغام الأرضية خلال الأعوام الماضية.