شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 مخالفة تبغ بمنافذ البيع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع بالمنطقة الشرقية ٩٨ جولة تفتيشية لعدد من منافذ البيع (محال بيع الجراك والمعسل والبقالات) في الفترة من 2 إلى 12 شعبان ١٤٤٠ هـ . وأوضح مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن لجنة فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية رصدت أثناء جولتها 15 مخالفة وقامت بضبط 265 كيلو من المواد المخالفة وأتلفتها فورًا حسب النظام ، فيما أجرت 63 إجراء تعهد على المخالفين.

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