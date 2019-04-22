شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والإمارات .. دعم متجدد للشعب السودانى والان نبدء بالتفاصيل

جاءت حزمة المساعدات التى قدمتها المملكة والإمارات مؤخرا للسودان وبلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار من منطلق الروابط الأخوية بين الشعوب الثلاثة ،والعلاقات التاريخية والتعاون البناء ووحدة المصير والمصالح المشتركة بينهم .

وتجدد المملكة والإمارات موقفهما الثابت في دعم الأشقاء لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المالیة العامة بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات واستمرار وتيرة النمو واستدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطيات النقدية.

كم أن وقوف المملكة والإمارات إلى جانب الشعب السوداني يعكس التقدير الكبير لدوره الإيجابي في دعم القضايا العربية ومساعدته في العبور الآمن لهذه المرحلة الدقيقة، واستعادة دوره الحيوي الرائد.

وتعتبر العلاقات الثلاثية ركيزة أساسية لضمان الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي، وأساس متين لتعزيز وتقوية العمل المشترك في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.