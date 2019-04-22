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شكرا لقرائتكم صحة الباحة ردًا على “المواطن” : افتتاح مستشفى المخواة قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحة الباحة ردًا على “متابعات الخليج 365” : افتتاح مستشفى المخواة قريبًا
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
أكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أنه سيتم افتتاح مستشفى المخواة قريبًا.
وقال الشطي في بيات تلقته ” متابعات الخليج 365 ” ردا على ما نشرته الصحفية سابقا حول تأخر افتتاح مستشفى المخواة : نفيدكم بأن مستشفى المخواة الذي سيتم افتتاحه قريباً يحظى بمشاريع تجهيز طبية عالية الكفاءة وعلى طراز متقدم ، وستكون إضافة مميزة للخدمة الصحية في منطقة الباحة.
وتابع : مشروع مستشفى المخواة ومراحل افتتاحه يحظى باهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.
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