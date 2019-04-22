صحة الباحة ردًا على “المواطن” : افتتاح مستشفى المخواة قريبًا

2019-04-22

صحة الباحة ردًا على “متابعات الخليج 365” : افتتاح مستشفى المخواة قريبًا

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

أكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أنه سيتم افتتاح مستشفى المخواة قريبًا.

Advertisements

وقال الشطي في بيات تلقته ” متابعات الخليج 365 ” ردا على ما نشرته الصحفية سابقا حول تأخر افتتاح مستشفى المخواة : نفيدكم بأن مستشفى المخواة الذي سيتم افتتاحه قريباً يحظى بمشاريع تجهيز طبية عالية الكفاءة وعلى طراز متقدم ، وستكون إضافة مميزة للخدمة الصحية في منطقة الباحة.

وتابع : مشروع مستشفى المخواة ومراحل افتتاحه يحظى باهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.