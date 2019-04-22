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فيديو.. نائب أمير الرياض لمصابي الأمن في الزلفي : بيّض الله وجيهكم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، بالجهود التي قدمها رجال الأمن في الزلفي لصد الهجوم الإرهابي على مقر المباحث العامة في المحافظة أمس.
وخلال زيارته لرجال الأمن المصابين في الحادث عبر نائب أمير الرياض عن فخر واعتزاز المملكة بما قدمه ويقدمه رجال الأمن في كل القطاعات.
وقال نائب أمير الرياض : ” إن الوطن يثمن ما قمتم به من عمل .. بيّض الله وجيهكم”.
ونقل لهم تحيات وفخر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان رجال الأمن نجحوا أمس في التصدي لعملية إرهابية حيث تم القضاء على الإرهابيين الأربعة المنتمين لتنظيم داعش بعد محاولة اقتحام المبنى فتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف ما أدى إلى إصابة 3 من رجال الأمن نقلوا على الفور للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.
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