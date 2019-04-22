كلاشنكوف وقنابل مشركة وأحزمة ناسفة .. مقتنيات خلية الزلفي الإرهابية

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الزلفي

لا يدخر الإرهابيون وسعًا في استخدام التقنية الحديثة لتطويع الخامات البسيطة وتحويلها إلى أسلحة فتاكة يسهل نقلها وتهريبها من مدينة لأخرى دون أن يلتفت أحد لذلك أو تثير الشبهات وهم في سبيل ذلك لا بد أن يتوفر لهم التدريب الكافي للقيام بمثل هذه المهام.

وفي كل مجموعة إرهابية يكون هناك شخص أو أكثر متخصص في صناعة الأسلحة وتطويرها وصناعة القنابل اليدوية والأنبوبية والتي بالرغم من أنها تتم بطرق بدائية إلا أنها تكون ذات قدرة كبيرة على إحداث الضرر بالأشخاص والمنشآت.

أحزمة ناسفة وقنابل محلية

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وقد كشفت رئاسة أمن الدولة عن المضبوطات التي عثرت بحوزة الإرهابيين الأربعة في الزلفي والتي تضمنت :

عدد ( 5 ) أحزمة ناسفة، منها ( 4) كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

عدد ( 64 ) قنبلة يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد ( 25 ) كوع سباكة مشركة.

عدد ( 61 ) ماسورة سباكة مشركة، منها ( 9 ) في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد ( 3 ) جوالات مشركة.

عدد ( 3 ) قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير.

عدد ( 2 ) سلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد ( 6 ) مسدسات، وعدد ( 11 ) سلاحا أبيض وساكتون صيد هوائي، وسلسلة قتالية .

أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها ( 74،900 ) كجم.

مجموعة أوعية زجاجية مخبرية، وعدد من الأوعية البلاستيكية، ومجموعة من العبوات المعبأة بمواد كيميائية سائلة، وكرتون أعواد كبريت، وصاعق متفجر محلي الصنع، ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشظايا بالإضافة لجهازي اتصال لاسلكي، وجهازي كمبيوتر.

كما تضم مجموعة من بطاقات الصراف الآلي + بطاقتين هوية وطنية + مبلغ مالي يقدر بـ ( 228 ) مائتين وثمانية وعشرين ريالاً، وورقة مدون عليها وصية لأحد الجناة. وعدد من المنشورات والأقراص الضوئية ( CD ) ذات محتوى مرتبط بتنظيم ( داعش ) الإرهابي.