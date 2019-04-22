أسبوع أسود على الإرهابيين .. خفافيش الظلام في قبضة الأمن

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسبوع أسود على الفئة الإرهابية الضالة يؤكد يقظة رجال الأمن وقدرتهم على التعامل مع مهددات الأمن ومحاولات البعض لترويع الآمنين المطمئنين من المواطنين والمقيمين والنتيجة مقتل 4 إرهابيين والقبض على 13 آخرين في عمليتين نوعيتين قام بهما رجال الأمن.

الزلفي مقبرة الإرهابيين

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استيقظ السعوديون صباح الأمس على عملية ناجحة قام بها رجال الأمن حين هم أربعة إرهابيين بمهاجمة مقر المباحث العامة في محافظة الزلفي تلك المحافظة الهادئة الوادعة دون أن يدركوا أنها ستكون مقبرتهم .

فقد تمكن رجال الأمن من صد الهجوم والقضاء على الإرهابيين جميعا وقادت جهود البحث والاستدلال إلى العثور على استراحة اتخذها الإرهابيون مقرا للتخطيط قبل تنفيذ عمليتهم الفاشلة وعثر بداخلها على مئات القطع والذخيرة الحية والأسلحة والمواد المكتوبة والمصورة التي تثبت صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

عملية استباقية

وفجر اليوم الاثنين وبعد أقل من 24 ساعة على عملية الزلفي، نجح رجال الأمن في توجيه ضربة موجعة للفئة الضالة حيث تم القبض على 13 عنصرا إرهابيا كانوا يخططون لجريمة أخرى لكن يقظة رجال الأمن حالت دون وقوع كارثة محققة.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الاثنين الموافق 17 / 8 / 1440هـ عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصا.