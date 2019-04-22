عاملان مؤثران يحسمان موقف المملكة من تعويض سوق النفط

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

سلطت شبكة بلومبيرغ الأمريكية الضوء على الآثار المتوقعة على سوق النفط العالمي، بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بممارسة أقصى مستوى من الضغط على إيران، بإلغاء استثناءات النفط الممنوحة لعدد من الدول حول العالم.



Advertisements

المملكة تدرس الموقف

وأكد مصدر مطلع لرويترز، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المملكة والإمارات، بشأن تعويض إلى نقص في سوق النفط قد يأتي في أعقاب منع تداول الإنتاج الإيراني بشكل رسمي.

ومن جانبها، تتوقع رويترز أن تدرس المملكة كافة التأثيرات المتوقعة على سوق النفط بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المضي قدمًا في إعلان التزامها بسد أي عجز قد ينتج عن إقصاء طهران من سوق النفط العالمي.

وفي السياق ذاته، قالت بلومبيرغ إن روسيا، وهي أحد الشركاء الأساسيين في اتفاق أوبك +، قد أشارت بالفعل إلى أن التخفيضات قد لا تحتاج إلى تمديد، ومن المتوقع اتخاذ قرار عندما تجتمع مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك + في يونيو.

موعد الحسم

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، خلال الشهر الماضي، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد خفض إمدادات النفط، لكنه أكد أن عقد اجتماع الشهر المقبل سيكون أمرًا أساسيًا.

ومن المقرر أن تجتمع في مايو لجنة وزارية مشتركة من أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، وهي تُعرف باسم JMMC.

وقال وزير الطاقة: “ستكون JMMC نقطة قرار رئيسية لأننا سنعرف بالتأكيد بحلول ذلك الوقت وجهة نظر الإجماع، والأهم من ذلك، قبل أن نطلب الإجماع، سنعرف أين تشير الأساسيات”.