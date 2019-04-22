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الان تتابع “الغذاء والدواء” توقع مع “الجمارك” مذكرة لتعزيز التعاون في البحوث والخدمات الاستشارية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، لتعزيز التعاون في دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة، وتبادل البيانات والإحصائيات المتوفرة لدى الطرفين.
ومثّل “الغذاء والدواء” في توقيع المذكرة بمقر “الجمارك” في الرياض، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل “الجمارك” المحافظ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات الجانبين، مع تشكيل لجان مشتركة مؤقتة، والمشاركة في المعارض، المؤتمرات، الفعاليات، وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين.
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