شكرا لقرائتكم خبر عن السجن سنة وغرامة 500 ألف عقوبة التشهير بالآخرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

أكدت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي، أن من يقوم بالتشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال.

جاء ذلك في رسائل لـ«لجنة تقنين المحتوى»، دعماً لحملتها التوعوية لتقنين المحتوى الأخلاقي.