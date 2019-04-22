شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: توسيع خدمات ومشاريع تطوير ميناء ضباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن ميناء ضباء من الموانئ التي لها دور رئيسي بين موانئ المملكة والعمل على التوسع في جميع خدماته ومشاريعه التطويرية، بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الحركة التجارية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة خصوصا، والمملكة عموما، في ظل الدعم المتواصل الذي تلقاه الموانئ بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لمواكبة رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين) رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الذي قدم لأمير المنطقة التقرير السنوي لأعمال ونشاطات ميناء ضباء خلال الفترة الماضية، بحضور مدير عام ميناء ضباء الكابتن أيمن الجهني.

من جهته، نوه رئيس المؤسسة العامة للموانئ بما يلقاه الميناء من دعم ومتابعة من أمير تبوك، مبينا أن توجيهات الأمير ستكون دافعا لتطوير الميناء، والاستفادة من جميع الإمكانات والخدمات المتواجدة لما يتميز به الميناء من موقع مميز وإستراتيجي كونه حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا ودول العالم.

وأفاد المهندس الخلب بأن ما يشهده الميناء من مشاريع تطويرية كبيرة سيكون لها الأثر في النهوض بالخدمات التي يقدمها الميناء.