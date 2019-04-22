شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: التسجيل في منصة «بياناتي الوظيفية» يحقق أهداف الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز جميع الموظفين في الإدارات الحكومية في الباحة وكافة محافظات المنطقة على التفاعل الإيجابي مع منصة بياناتي الوظيفية والتسجيل فيها تحقيقاً لأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030. وثمن الأمير حسام خلال استقباله اليوم مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة فهد بن رشيد بن رقوش دور وزارة الخدمة المدنية في الارتقاء بأداء موظفي الدولة.

وأطلق أمير الباحة حملة منصة «بياناتي الوظيفية” التي تعد إحدى الخدمات الرقمية لوزارة الخدمة المدنية الرقمية لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.

واستمع الأمير حسام إلى شرح مفصل عن منصة»بياناتي الوظيفية” التي تُقدّم خدمات الكترونية تكاملية، وتفاعلية، تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات لتمكين الموظفين من الإطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

من جهته اعرب مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع في ظل ماتوليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم كل ما من شأنه راحة المواطنين.